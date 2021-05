Villar, il classico romanista che esagera: “Laziali fuori di testa per Mourinho? Vero, ma quei pochi che ci sono…”

Parla direttamente dal ritiro della Spagna Under 21, come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista giallorosso Villar che non perde occasione per esagerare. Alla domanda sul fatto che i biancocelesti siano impazziti per l’arrivo di Mourinho, il giocatore conferma e aggiunge che i laziali sono pochi. Chissà, magari prima di parlare dei primi della capitale, dovrebbe farsi spiegare che il prestigio arriva dai trofei messi in bacheca. Quelli che ai romanisti mancano da oltre un decennio.

