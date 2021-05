Allenatore Lazio, Schira: “La Juve pagherà i 2.5 milioni a Sarri”

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 – Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà attraverso il suo profilo Twitter, la Juventus qualora non inviasse entro la mezzanotte il nuovo contratto a Maurizio Sarri, liberebbe in automatico il tecnico toscano, il quale incasserebbe la penale da 2,5 milioni di euro.

Oggi dovrebbe essere l’ultimo giorno utile in cui la Juventus può pagare i 2.5 milioni di euro a Sarri per la risoluzione del contratto, per non pagare un altro anno di contratto. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Juventus starebbe lavorando ora a livello burocratico per pagare Maurizio Sarri. Sembra dunque essere questa la strada che adotterà il club bianconero.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: