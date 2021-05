Allenatore Lazio, Villas Boas avrebbe declinato l’offerta dei biancocelesti

Sabato sera sono circolate diverse voci inerenti ad un possibile viaggio di Villas Boas a Roma per parlare con Lotito riguardo la possibilità di prendere le redini della Lazio come successore di Simone Inzaghi, volo poi cancellato senza motivazioni note. Secondo quanto riportato dalla testata portoghese A Bola, la motivazione sarebbe stata il rifiuto di Villas Boas arrivato proprio sabato in serata, dopo esser venuto a conoscenza del progetto biancoceleste. Ora l’alternativa per panchina biancoceleste rimane Maurizio Sarri.

