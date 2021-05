Calciomercato, Juventus vicina ad un vecchio pupillo di Tare: ecco di chi si tratta

La Juventus è ad un passo dal acquisire i diritti sportivi di una vecchio pupillo di Igli Tare. Si tratta di Kim-Jae Min, difensore sudcoreano in forza al Bejing Guoan. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it infatti, la Società bianconera avrebbe ormai chiuso a sorpresa l’acquisto del 24enne, in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre. Come scrive anche il portale Sicnoticias.pt, il centrale firmerà un contratto fino al 2025 con una clausola rescissoria di 45 milioni. Il Club inoltre, sceglierà se cederlo in prestito per la prima stagione al Sassuolo. Nella scorsa sessione di mercato estiva, anche la Lazio era molto vicina a Kim-Jae Min, difensore molto apprezzato da Tare per tecnica e fisicità, oltre alla sua giovane età.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: