CdS | Inzaghi-Inter, slitta ancora l’annuncio per colpa di… Lotito

Nonostante sia praticamente già tutto fatto con l’Inter, manca ancora l’ufficialità dell’arrivo di Simone Inzaghi. La firma c’è già, così come sono già iniziati i ragionamenti sul mercato. Il comunicato ufficiale, però, slitta ancora a causa di… Lotito! Presidente e tecnico si sono lasciati male e considerando che quest’ultimo è ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2021, è possibile che vada rispettata questa scadenza. Come rivela il Corriere dello Sport, in settimana Marotta proverà a parlarne con Lotito per cercare di sbloccare la situazione e ottenere l’ok per annunciare il tecnico. Dare l’ufficialità al legame tra le due parti significherebbe lavorare con più tranquillità da ambo le parti.

