CdS | Sarri gradito dallo spogliatoio, Immobile spinge per il toscano

Ormai non si può parlare più di “tentazione”. Maurizio Sarri è diventato una prima scelta per la panchina biancoceleste. Venerdì sera sono stati avviati i contatti con l’agente Ramadani: come rivela il Corriere dello Sport sarebbe stato già presentato un contratto, forse biennale. Lotito vuole arrivare a lui ma senza mettere a rischio i conti della Lazio. All’interno dello spogliatoio, intanto, il nome trova riscontri positivi. Immobile su tutti spingerebbe proprio per l’arrivo di un tecnico di personalità.

