DCPS, il saluto di Parolo agli atleti: “So che non vedete l’ora di tornare in campo ma presto si potrà. Verrò a fare il tifo per voi” – VIDEO

Come riportato sulla pagina Facebook della FIGC Calcio Paralimpico e Sperimentale, il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha voluto salutare gli atleti DCPS (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale) e in particolare i calciatori della Lazio For Special. Queste le sue parole:

“Ciao, un grande saluto a tutti i calciatori della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Non vedo l’ora di venirvi a trovare e so che non vedete l’ora di tornare in campo. Presto si potrà, tifiamo tutti insieme, verrò a fare il tifo per voi e con voi. Un abbraccio”.

