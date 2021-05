Sky Sport | Sarri-Lazio, blitz di Tare a casa del tecnico

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano su Sky Sport 24, la Lazio starebbe cercando di chiudere al più presto per il suo nuovo allenatore, Maurizio Sarri. Per convincerlo ci sarebbe un vero e proprio blitz di Igli Tare a casa del tecnico toscano. Da limare l’accordo economico con l’allenatore, che nel frattempo non riscontra problemi nel liberarsi dalla Juventus. Sul tavolo, ci sarebbe un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: