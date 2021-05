Il Messaggero | Lotito incassa il primo sì di Sarri, il piano B porta ad Italiano

Il Messaggero riporta che ieri Maurizio Sarri ha dato il primo ok all’agente ramadani per l’incontro con Lotito. Il tecnico ha inviato alla Juve la raccomandata per ottenere la penale da 2,5 milioni e risolvere il contratto: quando sarà tutto risolto, si presenterà di fronte al triennale messo sul tavolo dalla Lazio. Sarri è dunque il sogno, la prima alternativa è Vincenzo Italiano, che prima di firmare il rinnovo con lo Spezia fino al 2023 ha visto Lotito ieri pomeriggio. Ma ci sono anche Mazzarri, Pirlo, Conceicao, Espirito Santo e Villas Boas.

