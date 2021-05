La Coppa America cambia sede: scelto il Brasile

La Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol) ha annunciato che la Coppa America si disputerà in Brasile, dopo la rinuncia dell’Argentina per problemi organizzativi legati alla pandemia di Covid-19. L’inizio è previsto per il 13 giugno prossimo, la finale il 10 luglio. Lo riporta Ansa.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: