Sarri – Lazio, la trattativa va avanti: Lotito e Tare hanno scelto il toscano, che ieri si è incontrato con il suo agente Ramadani. Come riporta La Repubblica, il tecnico ha rifiutato le offerte arrivate dall’esterno perché vuole rimanere in Italia. Ecco che balza davanti a tutti il fascicolo con il nome Lazio, che apprezza per la rosa – servono 3-4 acquisti per fare bene con il suo 4-3-3 – e la struttura della società (snella e con dirigenti che non si intromettono nelle questioni tecniche). Il ruolo di playmaker che nel Napoli e nel Chelsea era di Jorginho, nella Lazio sarebbe affidato a Luis Alberto. Sarri, poi, è ancora scottato dal trattamento che gli ha riservato la Roma: lo aveva sedotto e abbandonato per Mourinho. È un altro punto a favore della Lazio.

