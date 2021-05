Lazio Women, ecco il primo colpo di mercato: in arrivo l’attaccante Glaser | FOTO

La voglia di Serie A cresce sempre più in casa Lazio Women che, dopo aver vinto il campionato ed ottenuto la promozione, guarda già avanti. L’obiettivo principale della società biancoceleste è ora quello di consegnare alla coach Carolina Morace un organico pronto per la massima serie e per questo motivo il direttore Mauro Bianchessi non ha perso tempo mettendo a segno il primo colpo di mercato. Dalla Roma Calcio Femminile, infatti, è in arrivo l’attaccante svizzera Julia Glaser, autrice nel campionato appena concluso di ben 15 reti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julia Glaser (@julia_glaser08)

