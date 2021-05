Leggo | Sarri, Lazio preferita alla Premier League: oggi può incontrare Lotito

E’ Maurizio Sarri l’allenatore scelto dal presidente della Lazio Claudio Lotito per sostituire Simone Inzaghi che nonostante l’accordo verbale con i biancocelesti ha ceduto all’of- ferta economica dell’Inter. L’allenatore, che non vede l’ora di rimettersi in gioco dopo un anno di stop, è affascinato dal progetto biancoceleste ed è pronto a tornare in Serie A. Il diesse Tare ha già incontrato il suo agente, Fali Ramadani (si è parlato anche di Maksimovic e Jerome Boateng, due giocatori entrati nel mirino dell’albanese) per gettare le basi della trattativa: l’offerta è un triennale da 3 milioni netti a stagione più bonus, la richiesta 4 più bonus. Una differenza che può sembrare grande ma che in realtà potrebbe essere colmata sia dalla durata del contratto offerto (triennale) ma anche e soprattutto dalla clausola con la Juventus che, pagando 2,5 milioni di euro al tecnico, eviterà il rinnovo automatico di contratto che scatta il primo giugno. Ieri Ramadani ha incontrato Sarri per aggiornarlo, ma per dare un’accelerata alla trattativa il tecnico dovrà conoscere Lotito (i due si sono già parlati al telefono) ed oggi potrebbe essere il giorno giusto. La società biancoceleste vorrebbe chiudere la questione allenatore in settimana ed iniziare così a costruire la Lazio del futuro in un mercato che si preannuncia come tra i più complicati degli ultimi anni.

Con Sarri in panchina scontato il cambio di modulo, intriga l’ipotesi di un 4-3-1-2 con Luis Alberto dietro Immobile e Correa. Ma è presto per parlare di tattica e strategie, Sarri è la prima ma certamente non l’unica scelta: oltre a Mihajlovic e Italiano c’è anche André Villas-Boas: ieri era atteso a Roma ma all’ultimo ha cancellato la prenotazione, nei prossimi giorni comunque è atteso un colloquio esplorativo. Il nome nuovo è quello di Christophe Galtier che si è liberato dal Lille dopo la vittoria del titolo in Ligue 1.

