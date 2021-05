Pedullá: “A Sarri l’organico della Lazio piace molto. Da mercoledì si puó entrare nel vivo”

La suggestione Sarri sulla panchina della Lazio potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto. Alfredo Pedullá ha parlato della possibilità di questa trattativa a Sportitalia. Ecco le sue parole: “Da una suggestione è diventata una pista calda, che porterà a un colloquio nei prossimi giorni. L’incontro non sarà né domani né martedì per le questioni legate alla Juventus e alla penale. Per Lotito è la prima scelta. Oggi c’è stato un incontro tra Sarri e i suoi agenti per respingere le offerte arrivate da club esteri. A Sarri l’organico piace molto. Con qualche innesto si può ribaltare il 3-5-2 in 4-3-3. Lotito ha abbandonato il casting. Villas-Boas non è arrivato a Roma perché in questo momento Lotito in testa ha solo Sarri. Da mercoledì possiamo entrare nel vivo. Se dovessi dare delle percentuali sul suo approdo a Roma, sarebbero molto alte. Sia la Lazio che Sarri hanno interrotto i collegamenti col resto del mondo, l’aspetto economico può essere bypassato e quello tecnico-tattico intriga molto. È una promessa di matrimonio”

