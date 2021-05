SOCIAL | 31 maggio 2015, la Lazio cala il poker a Napoli e conquista i playoff di Champions League

Sono passati esattamente sei anni da quel 31 maggio del 2015. La Lazio, in quel di Napoli, nell’ultima giornata di campionato, si stava giocando l’accesso ai playoff di Champions League. Una partita ricca di gol ed emozioni: i biancocelesti allenati da Stefano Pioli partono subito forte e, all’intervallo, conducono per 2-0 grazie alle reti di Marco Parolo ed Antonio Candreva. Nella ripresa, invece, parte forte il Napoli, con la doppietta di Higuain in soli nove minuti (55° e 64°) che rimette il risultato in parità. Con entrambe le squadre rimaste in dieci per l’espulsione di Parolo in casa Lazio e Ghoulam per il Napoli, al 76° l’argentino ha la grande occasione di fare tripletta e ribaltare il risultato ma, dal dischetto, fallisce il calcio di rigore sparando sopra la traversa. Minuti finali che vedono protagonisti i biancocelesti: all’80°, dopo un contropiede manovrato da Ledesma, Onazi trova la rete del sorpasso, mentre nel recupero, il colpo di testa di Miroslav Klose, chiude il match sul 2-4 permettendo alla Lazio di arrivare al terzo posto in classifica e conquistare così i playoff di Champions League. A distanza di sei anni, la Lazio attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto ricordare questa storica partita pubblicando un video che ripercorre tutte le azioni salienti del match di Napoli.

