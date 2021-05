SOCIAL | Addio Inzaghi, Crecco: “Per me sei stato più di un allenatore, non smetterò mai di ringraziarti – FOTO

Anche Luca Crecco, ex giocatore biancoceleste, si è unito ai ringraziamenti nei confronti di Simone Inzaghi. Questo il suo messaggio attraverso il proprio profilo Instagram: “Ciao Mister, lo so che non sono più un tuo giocatore da qualche anno ormai, ma volevo dirti che per me sei stato molto di più di un semplice allenatore. Hai creduto in me in un momento fondamentale della mia carriera e grazie alla tua fiducia sono riuscito a mettere a segno anche il mio primo e unico gol in Serie A. Non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo, Mister!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Crecco (@lucacrecco26)

