SOCIAL| Alia in una diretta: "Milinkovic in allenamento impressiona. Inzaghi? Mi dispiace, non so chi potrebbe venire ad allenare"

In una diretta Instagram fatta dal terzo portiere della Lazio Alia, il giocatore ha risposto ad alcune curiosità. Queste le sue parole: “Il giocatore più forte in allenamento? Milinkovic Savic mi ha impressionato. A Muriqi bisogna dare tempo, non è facile a Roma fidatevi. Neuer è il mio portiere preferito di sempre. Io della Lazio? Ovvio! Meglio Reina o Strakosha? Sono forti entrambi. Se Sergej rimane? Ora gli faccio una telefonata e glielo chiedo. Se mi dispiace dell’addio di Inzaghi? Certo. Con tutte queste sigarette… che c’avete oh. Non so chi potrebbe venire”.

