SOCIAL | Armini saluta Inzaghi: “Grazie di avermi regalato il sogno di esordire in Serie A e in Europa con questa maglia” – FOTO

Anche il difensore biancoceleste Nicolò Armini, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha voluto ringraziare l’ex tecnico della Lazio Simone Inzaghi. Questo il messaggio social: “Grazie di tutto mister, grazie di avermi regalato quel piccolo grande sogno che avevo fin da bambino di esordire in Serie A e in Europa con questa maglia, ti sarò sempre grato, in bocca al lupo per tutto”.

