SOCIAL| Carolina Morace esulta per il ritorno in Serie A del Venezia – FOTO

Tra le squadre che sono tornate in Serie A in questa stagione si è aggiunta, con la vittoria dei Playoff, anche il Venezia, che mancava dalla massima serie da ben 19 anni. Tra le persone che hanno esultato per questo traguardo raggiunto c’è anche l’attuale tecnico della Lazio Women Carolina Morace, che ha pubblicato una foto della squadra che esulta per il ritorno in Serie A con le seguenti parole: “19 anni dopo la mia città, Venezia, torna in SerieA! Vedere tutti i festeggiamenti, le lacrime dei giocatori, l’amore che la mia città sa dare mi ha fatto emozionare! 19 anni anni dopo abbiamo capito che “Chi no risccia no rosega” no? :)”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Morace (@carolinamorace_official)

