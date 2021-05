SOCIAL | Leiva saluta Inzaghi e il suo staff: “Grazie per questi quattro anni insieme, siete persone fantastiche” – FOTO

Dopo i messaggi social dei suoi compagni di squadra, anche Lucas Leiva ha voluto salutare l’ex allenatore biancoceleste Simone Inzaghi. Così il brasiliano sul proprio profilo Instagram:

“Grazie mister per questi 4 anni insieme. Mi hai aiutato dal primo giorno e insieme abbiamo vinto .In bocca lupo per la tua carriera.

Voglio anche ringraziare tutto lo staff che parte con te, siete una squadra bellissima. Grazie Fabio, Farris, Mario Cecchi, Riccardo Rocchini, Ferruccio e Zappala, siete persone fantastiche”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: