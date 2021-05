SOCIAL | Lombardi saluta Inzaghi: “Sei stato più di un semplice allenatore per me! Hai creduto in me quando nessuno lo avrebbe fatto” | FOTO

Dopo il messaggio di addio dei senatori ad Inzaghi, arrivano anche i messaggi di Cristiano Lombardi, esterno classe 1995 attualmente in prestito alla Salernitana che, proprio grazie ad Inzaghi, esordì in Serie A nel 2016 contro l’Atalanta andando anche in gol. L’esterno granata, via social, ha voluto ringraziare, non solo per quel momento, il tecnico piacentino facendogli un grande in bocca al lupo: “Sono arrivato alla Lazio nel tuo primo anno di allenatore. Sono passati 11 anni. Mi hai dato tutto quello che potevo desiderare da un allenatore! Ma te sei stato più di un semplice allenatore per me! Hai creduto in me quando nessuno lo avrebbe fatto. Grazie di tutto davvero! Speriamo di vederci in campo! Un grande in bocca al lupo grande Mister!!”.

