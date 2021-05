TMW | Lazio-Sarri, i biancocelesti spingono: domani fissato un nuovo incontro

Come riporta TMW, domani si terrà un nuovo incontro tra la Lazio e Maurizio Sarri. Dopo i passi avanti di oggi, fatti direttamente dal Direttore Sportivo Igli Tare con un blitz a casa dell’allenatore, la giornata di domani potrebbe portare infatti nuovi sviluppi. La Società capitolina, è pronta ad offrire al tecnico toscano un triennale da 4 milioni, con l’augurio di chiudere l’operazione il prima possibile. Una situazione delicata ed importante in casa Lazio, tanto da far assentare il Presidente Claudio Lotito al premio Scopigno-Pulici. Dopo i probabili accordi raggiunti quest’oggi, domani potrebbero essere finalizzati, limando gli ultimi dettagli.

