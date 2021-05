TMW – Lazio-Sarri, oggi in scena un nuovo contatto

Sono ore decisive per la panchina della Lazio obbligata a trovare l’erede di Inzaghi dopo l’addio del tecnico piacentino. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, dopo i confronti dei giorni precedenti, Sarri e la Lazio avrebbero avuto un contatto anche oggi con le parti che starebbero lavorando per l’intesa economica e tecnica. Nelle ultime ore, dunque, i colloqui si starebbero intensificando con le prossime quarantotto ore che potrebbero essere decisive, in un senso o nell’altro. La Lazio spinge per Sarri, ma non dimentica le piste alternative.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: