TMW | Sarri, niente rinnovo con la Juventus: i bianconeri pagheranno la penale

La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Maurizio Sarri. La Società bianconera, dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, pagherà la penale da 2,5 milioni di euro al tecnico toscano liberandolo sul mercato. La Lazio, dopo l’addio di Simone Inzaghi, è da giorni sulle sue tracce, con i contati che stanno entrando sempre più nel vivo, soprattutto nelle ultime ore. Il limite di tempo era fino alla giornata di oggi, in cui il club bianconero ha scelto scelto di non esercitare il rinnovo di contratto. In questo momento, si starebbe tenendo un incontro tra Igli Tare e il tecnico toscano presso la casa di quest’ultimo, con la Lazio pronta ad offrire triennale da 4 milioni. Biancocelesti che cercano così di chiudere al più presto, per il suo nuovo allenatore.

