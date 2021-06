Alfredo Pedullà | Italiano nella sede dello Spezia per definire il rinnovo

Vincenzo Italiano è uno dei nomi che in questi giorni è stato accostato alla panchina biancoceleste. Come riportato da Alfredo Pedullà, Italiano sarebbe vicino alla conferma allo Spezia. Questo il tweet di Pedullà: “Italiano: lungo pranzo con lo Spezia. Ora in sede per definire gli ultimi dettagli sulla conferma“.

