Amichevoli Nazionali, Muriqi cala il poker contro il San Marino

Alle 18.00 si sono affrontate in amichevole Kosovo e San Marino, partita terminata 4-1. L’attaccante biancoceleste Vedat Muriqi è stato l’assoluto protagonista della gara: in campo dal primo minuto, l’attaccante del Kosovo ha realizzato i quattro gol della sua squadra. Dopo aver realizzato una doppietta nel primo tempo (28′, 45′), ne ha realizzati altri due nel secondo tempo (46′, 76′), per poi uscire al minuto 82′.

