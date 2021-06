Calciomercato Lazio, dalla Spagna: biancocelesti interessati a Piero Hincapié

L’attuale difensore ecuadoriano del Talleres, squadra argentina, Piero Hincapié, secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Marca, non continuerà la sua avventura in Argentina, iniziata lo scorso anno e che lo ha valorizzato molto, come sembrava ma potrebbe andare via per una cifra vicina ai 1o mln. Il difensore, che è stato anche convocato in nazionale per le prossime partite di qualificazione ai mondiali, interesserebbe a diversi club in Europa, ovvero: Milan, Sampdoria, Lazio, PSG, Lens e Bayern.

