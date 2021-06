Calciomercato | Rony Lopes nel mirino della Lazio

Come riportato da PortugueseSoccer.com, il giocatore del Siviglia Rony Lopes, in prestito al Siviglia, è finito sotto la lente d’ingrandimento di diversi club. Il Siviglia chiederebbe tra i 7 e i 9 milioni per il calciatore e non esclude la possibilità di un prestito. Lopes rientrerebbe nei piani di diverse squadre tra cui Benfica, Lazio e Napoli.

