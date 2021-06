CdS | Caso tamponi, la Lazio presenta ricorso al Collegio di Garanzia

Il presidente Lotito e i medici Pulcini e Rodia chiedono all’organo del Coni di annullare le inibizioni di 12 mesi inflitte a ciascuno di loro e l’ammenda di 200mila euro per il club.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Collegio di garanzia dello sport ha ricevuto il richiamo presentato dalla Lazio per le sanzioni ricevute: 12 mesi di inibizione per i medici Pulcini e Rodia, 200 mila euro di ammenda per il club e 12 mesi di inibizione per il presidente Lotito. La decisione era nata dalla mancata comunicazione tempestiva alle ASL competenti sulla positività di alcuni giocatori in vista dei match di Champions League (Brugge-Lazio, Zenit-Lazio). In aggiunta, la vicenda si era aggravata per aver permesso ad alcuni giocatori, risultati positivi ai tamponi, di allenarsi col gruppo squadra, senza rispettare l’isolamento di dieci giorni. I ricorrenti chiedono all’organo del Coni, presieduto da Franco Frattini, di accogliere il ricorso annullando la decisione impugnata.

