Formichetti, presidente Scopigno Cup: ”Valuteremo di istituire un titolo in memoria di Guerini”

Ai microfoni di ‘Radio in Piazza’, è intervenuto Fabrizio Formichetti, Presidente della Scopigno Cup, parlando dei giovani della Lazio, ha dichiarato: ”Mirko Fersini è deceduto mentre aveva già disputato la prima partita allo Scopigno. Il secondo giorno doveva giocare forse contro la Roma, ma nel percorso da Formello a Rieti ebbe il tragico incidente con la moto. Con l’accordo della famiglia e della Lazio, abbiamo deciso di intitolare a lui il premio ‘Giovani promesse’. Guerini, nonostante non abbia mai partecipato, è stato un giovane meritevole. Valuteremo con l’organizzazione di istituire un titolo alla memoria del giocatore, oppure qualcosa con Mirko per ricordare il ragazzo”.

