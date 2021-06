GdS | Oggi Gravina firmerà l’atto di grazia per Signori: finito l’esilio dal calcio

La fine dell’incubo: dopo essere stato (ingiustamente) radiato dal calcio nel 2012 in seguito alle vicende legate al calcioscommesse, Beppe Signori da oggi potrà tornare nel mondo del pallone. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, oggi il presidente Gabriele Gravina firmerà l’atto di grazia per l’ex bomber della Lazio. Riabilitato dunque al 100%, dopo che il tribunale di Modena due mesi fa lo aveva assolto con formula piena e quello di Piacenza, a febbraio, lo aveva prosciolto. Nessuno purtroppo potrà restituire questi 10 anni a Re Beppe, ma d’ora in poi potrà tornare a tutti gli effetti nel suo amato mondo del calcio. Per la sua gioia e quella di ogni tifoso.

