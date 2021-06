Gianni Di Marzio: “Sarri alla Lazio è in dirittura d’arrivo”

Il commentatore televisivo Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parlando anche della situazione in casa Lazio legata a Maurizio Sarri. Queste le sue parole: “Sarri alla Lazio è in dirittura d’arrivo. Lui non ha mai chiesto dei giocatori nelle società in cui è andato“.

