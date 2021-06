Il Messaggero | La prima proposta di Lotito a Sarri: offerti 2,5 milioni, l’allenatore ne vuole 3

Ore frenetiche e di riflessione. Nessun crollo e nessun passo indietro.

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio continua sula pista di Sarri. Dopo l’addio di Inzaghi, il tecnico toscano potrebbe essere la soluzione per placare gli animi dei tifosi biancocelesti. Tare è rientrato dalla Toscana, dove è avvenuto il vertice tra lui e Sarri, incentrato sul discorso dei giocatori e della squadra, più che sulla questione economica. Luis Alberto, Milinkovic, Immobile, Acerbi e Reina sono degli elementi fondamentali da cui Sarri intenderebbe partire.

L’offerta della Lazio è di 2,5 milioni di euro più bonus per tre anni, con la possibilità che possa crescere grazie ai risultati. Sarri è intrigato, ha capito e apprezzato la filosofia dello scommettere su se stesso, ma vorrebe partire da tre milioni fissi. In queste ore, il presidente sta facendo i conti e vedere se si può arrivare a questa cifra o quanto meno avvicinarsi. Per il momento nessuno a Formello si è sbilanciato, restano ancora in sospeso le ipotesi di Italiano e Villas Boas, nonostante in Portogallo non sia stato apprezzato il tira e molla laziale. Nelle ultime ore, invece, è emersa la notizia che Mihajlovic resterà a Bologna.

