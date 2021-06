Il Tempo | Il post di Gaia su Milinkovic scatena il web

Aspettando Kezman. Nei prossimi giorni il procurato re di Milinkovic e Marusic sarà a Roma per discutere del futuro dei propri assistiti. Il Sergente è reduce da una delle sue migliori in stagio ne, forse la migliore in asso luto, e come al solito per lasciarlo partire la Lazio aspetta un’offerta irrinuncia bile. E nonostante l’uscita fuori luogo della moglie di Inzaghi, Gaia Lucariello, che sui Instagram ha ripostato una storia con Sergej e Simone, difficilmente club in crisi economica come l’Inter si potranno avvicinare al serbo. Discorso diverso per Marusic, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Qui la strada è molto semplice: o rinnova oppure saluta. E in caso di addio non è escluso che sia proprio l’Inter una destinazione buona vista la probabile cessione di Hakimi. Infine Kezman e la Lazio definiranno il passaggio di Kamenovic in biancoceleste: il classe 2000, bloccato da Tare lo scorso gennaio, dovrebbe essere il primo rinforzo per la difesa laziale. Per la retroguardia occhi puntati su Maksimovic, in scadenza dal Napoli, mentre a centrocampo nelle ultime ore è stato rilanciato l’interesse del direttore sportivo per Thorsby della Sampodoria. Il Tempo\Daniele Rocca

