Contatti frenetici e un blitz di Tare a casa Sarri a Figline Valdarno. La svolta si avvicina, il nuovo tecnico della Lazio dovrebbe essere lui. La giornata di ieri è servita per archivia re il problema Juve: il club bianconero non ha fatto valere l’opzione per il rinnovo del contratto dell’allenatore toscano, non ha voluto rischiare un impatto più pericoloso su un bi lancio già appesantito. Meglio pagare la pena le da 2.5 milioni a Sarri e liberarlo da qualsiasi vincolo invece che dover corrispondere l’intero sti pendio (oltre 5 milioni) nel caso non avesse poi trovato una squadra. Un’iniezione di fiducia alle speranze del presidente Lotito che, a quelle cifre, non avrebbe mai proseguito la trattativa. Che, invece, va avanti spedita, la chiusura potrebbe arrivare nelle prossime ore: dopo il gradimen to della rosa della Lazio da parte del tecnico, ovviamente con alcuni ritoc chi ma senza cessioni eccellenti a meno di offerte irrinunciabili, biso gna trovare l’intesa sullo stipendio. Si potrebbe chiudere intorno ai tre milioni (accordo biennale con opzio ne perché si vuole aprire un ciclo) più un bonus da 500 mila euro in caso di Champions. Ci crede Lotito (ieri non è andato ad Amatrice per il Premio Scopigno per ché impegnato nell’affare Sarri), ci crede anche il diesse Tare che sarebbe stato avvistato nella cittadina di residenza toscana dell’ormai ex allenatore della Juve. In ogni caso le telefonate continue con Šarri certificano la voglia del club biancoceleste di avere la fumata bianca il più pre sto possibile anche per pianificare la rivoluzione tattica di un gruppo che dovrà passare dal 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3 o al massimo 4-3-1-2 di Sarri. Sono ore decisive ma l’accelerazione della Lazio, la corte che sta facendo al tecnico toscano, ha aperto una breccia nel cuore di Maurizio. A que sto va poi aggiunto il web, con i tifosi laziali impazziti che stanno inondan do i social di messaggi di stima e affetto con il simbolo della sigaretta. In tanti hanno promesso di rimetter si a fumare non appena sarà ufficiale l’arrivo di Sarri sulla panchina bian coceleste. Se dovesse saltare, resiste la candidatura di Sinisa Mihajlovic mentre Italiano è passato domenica nella Capitale ma, a quanto sembra, per incontrare il presidente Ferrero che lo vuole portare alla Samp. In calo la quotazione di Pirlo e Gotti. Dall’estero potrebbe arrivare Benitez o Villar Boas che poi ha annullato il suo viaggio a Roma. Tanti nomi ma una certezza: ora c’è solo Sarri e, solo in caso di mancato accordo, si penserà al piano B. Il Tempo\Luigi Salomone

