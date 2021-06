Kosovo-San Marino, Muriqi nel post partita: ”Il mio futuro in biancoceleste non dipende da me”

Nel post partita di Kosovo–San Marino, Muriqi ha rilasciato delle dichiarazioni. L’autore dei quattro goal della nazionale del Kosovo si è esposto sul suo futuro in biancoceleste e sul ritiro ad Auronzo: ”Non dipende niente da me. Sono sotto contratto con la Lazio. Non posso parlare, nient’altro. Per il ritiro sarò a Roma’‘.

