La Repubblica | Blitz di Tare in Toscana: Sarri più vicino alla Lazio

La Lazio si avvicina a Maurizio Sarri. Ieri blitz del ds Tare nella residenza toscana del tecnico scelto come erede di Simone Inzaghi: passi avanti confortanti, trattativa nella fase cruciale. Tanto più che ieri la Juve ha liberato Sarri, che ora può firmare per un altro club. E i bianconeri pagheranno la penale da 2,5 milioni. Un passaggio formale, ma obbligatorio. La Lazio vuole chiudere il capitolo allenatore entro il weekend: Sarri è sempre più il piano A, Mihajlovic l’alternativa principale, anche Pirlo nella lista. Con Sarri, i contatti vanno avanti a oltranza. È stato scelto da Lotito, disposto a mettere sul piatto un triennale da 3 milioni a stagione più 500 mila eu. ro di bonus: una proposta che l’allenatore toscano è disposto ad accet tare. Ma i dettagli economici devo no ancora essere approfonditi, perché nei vari incontri si è parlato molto dell’aspetto tecnico del nuovo corso biancoceleste. Via il 3-5-2, spazio al 4-3-3 con la difesa che dovrà imparare a muoversi tenendo come riferimento la palla e non più gli avversari. Per rin forzarla serviranno due terzini. Oltre al parametro zero D’Ambrosio, su cui si lavora da tempo, il nome caldo degli ultimi giorni è Hysaj, un fedelissimo di Sarri, che lo ha avuto sia a Empoli (in Serie B e in A) che a Napoli. L’albanese conosce a memoria i suoi dettami tattici e gioca su entrambe le fasce: ha 27 anni, è in scadenza con il Napoli ed è corteggiato anche dal Milan. Al di là della questione allenatore, c’è un aspetto che allarma la tifo seria ed è legato all’evoluzione del mercato in uscita dell’Inter. In base alle cessioni, Simone Inzaghi, nuovo tecnico nerazzurro, indicherà al club le proprie necessità. E si teme che voglia portare con sé a Milano alcuni dei suoi fedelissimi. Conosce pregi e difetti dei suoi ex giocatori, oltre alle singole condizioni contrattuali: per esempio Marusic è in sca denza nel 2022, guadagna 800 mila euro e non ha ancora rinnovato. Per questo molti tifosi si sono indispetti ti con Gaia Lucariello, la moglie del tecnico, per aver condiviso su Instagram la storia di un interista, che sulla foto di Inzaghi e Milinkovic ha scritto «forse di nuovo insieme». Sergej, Luis Alberto, lo stesso Immobile (in caso di partenza di Lukaku): la paura è che Inzaghi possa strap pare alla Lazio uno dei top player. Sarebbe una beffa, dopo il danno del divorzio inaspettato. Del resto il legame tra lo spogliatoio e Inzaghi è sempre stato molto solido. I messaggi di ringraziamento dei giocatori sui social lo testimoniano, compreso quello di Leiva: «Mi hai aiutato dal primo giorno e insieme abbia mo vinto, grazie mister». La Repubblica\Giulio Cardone e Riccardo Caponetti

