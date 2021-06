La Repubblica| Superlega, la UEFA vuole escludere Real Madrid, Barcellona e Juventus dalle coppe europee

Secondo quanto riportato da La Repubblica la UEFA avrebbe in mente di escludere dalle coppe europee per uno o due anni i tre club che ancora non si sono tirate del tutto indietro dal progetto Superlega, ovvero il Barcellona, il Real Madrid e la Juventus. Delle conseguenze da parte dell’UEFA, ovvero una punizione per questi tre club, potrebbero arrivare già dalla prossima settimana.

