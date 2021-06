Leggo | Sarri l’obiettivo numero uno della Lazio: contatti sempre più frequenti

I contatti vanno avanti e sono sempre più frequenti. Maurizio Sarri è l’obiettivo numero uno della Lazio che sogna un colpo ad effetto per cancellare in fretta l’inaspettato addio di Simone Inzaghi, vuole rilanciare le sue ambizioni da Champions e dare una scossa a tutto l’ambiente biancoceleste da ore in trepidante attesa. Da oggi, con Sarri ufficialmente libero dalla Juventus, la trattativa potrà entrare nel vivo: a quel punto si potrà consumare il faccia a faccia con il patron Lotito (tra domani o giovedì) nel quale si parlerà soprattutto della questione economica che è il vero ostacolo da superare. Tra domanda e offerta infatti balla un milione di euro, la sensazione è che se entrambi faranno un piccolo sforzo arriverà la fumata bianca. Sarri infatti è affascinato dalla possibilità di allenare la Lazio ed è certo che con un paio di innesti mirati si possa puntare a tornare in Champions League.

Ieri intanto la Lazio ha provato a dare un’accelerata con un blitz del diesse Tare per provare a chiudere quanto prima l’operazione. Sempre ieri il tecnico ha fatto un nuovo punto con il suo agente Ramadani al quale ha ribadito quanto sia intrigato dal progetto biancoceleste. Il patron Lotito però non si vuole farsi trovare impreparato ecco spiegato il motivo per cui sta lavorando su più tavoli. Vuole evitare fastidiosi imprevisti e così nei giorni scorsi ha incontrato anche Italiano che, per questo motivo, ha chiesto 48 ore di tempo allo Spezia prima di firmare il rinnovo di contratto. Sa bene di non essere una prima scelta ma la possibilità di fare un salto così importante lo alletta e quindi resterà per due giorni in stand by, poi farà le sue scelte. Sullo sfondo Villas Boas, Mihajlovic e chissà che non ci sia anche un mister x: non sarebbe una novità per Lotito che in passato (vedi Petkovic) ci ha abituato a qualche sorpresa. Leggo\Enrico Sarzanini

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: