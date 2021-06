Panchina Everton, Schira: “Per sostituire Ancelotti ci sono Espìrito Santo, Fonseca e Martinez”

Con Carlo Ancelotti sempre più vicino al ritorno sulla panchina del Real Madrid, l’Everton deve pensare al sostituto di Ancelotti. Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, Nuno Espirito Santo, Paulo Fonseca, e Roberto Martinez sarebbero sulla lista del club per sostituire in panchina l’allenatore italiano.

