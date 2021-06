SOCIAL | Relax per Milinkovic: pausa dal calcio, il Sergente si dedica alla pesca | FOTO

Il campionato si è concluso, ora qualche giorno di relax per i giocatori, prima di riprendere a lavorare in vista della preparazione alla prossima stagione. In casa Lazio, mentre si cerca il sostituto di Simone Inzaghi per la panchina biancoceleste, alcuni giocatori sono alle prese con le proprio Nazionali in vista dell’Europeo che inizierà l’11 giugno, e non solo. Altri invece si godono qualche giorno di riposo con le rispettive famiglie. Uno di questi è Sergej Milinković-Savić: pausa dal calcio, il Sergente biancoceleste si dedica alla pesca! Ecco l’immagine, pubblicata dal serbo, attraverso una Stories sul proprio profilo ufficiale Instagram.

