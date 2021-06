SOCIAL| Signori dopo la grazia di Gravina: “Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini” – FOTO

Poco dopo la firma sull’atto di grazia da parte del presidente della FIGC Gravina, l’ex Lazio Beppe Signori ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in merito a questa sua vittoria. “1 Giugno 2011 INIZIO – 1 Giugno 2021 FINE⁣ 10 ANNI – 120 MESI – 3.650 GIORNI⁣ Oggi il Presidente della FIGC Gravina ha firmato la grazia che cancella la radiazione.⁣ Grazie di cuore a tutti coloro che mi sono stati vicini in questi anni che mi hanno reso più forte e ancora più convinto che volontà e determinazione siano fondamentali per raggiungere gli obiettivi in ogni campo” è ciò che si legge sotto la foto da lui pubblicata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Signori (@beppesignoriofficial)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: