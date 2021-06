Super League, il presidente della Liga Tebas: “Vedo Barcellona, Real Madrid e Juventus fuori dalla Champions”

Ai microfoni di El Golazo de Gol TV, il presidente della Liga Javier Tebas ha analizzato la situazione della Superlega, ragionando sulla possibile esclusione dalla Champions League di Juventus, Barcellona e Real Madrid. Ecco le sue parole: “Ho la netta sensazione che l’Uefa escluderà Barcellona, Real Madrid e Juventus dalla prossima Champions League. Dovrebbero aver paura. Hanno infastidito molti club europei e le istituzioni. Non penso che possano andare incontro a sanzioni di carattere economico. La punizione per loro sarà verosimilmente la non iscrizione alla prossima edizione. Per la situazione che si è creata, ho maturato questa idea. Vedremo quanto accadrà nei prossimi giorni“.

