Beppe Signori: "Nessuno mi ridarà questi 10 anni. Ora voglio allenare"

Sono stati 10 anni lunghi e pieni di difficoltà per Beppe Signori, accusato ingiustamente di avere un ruolo primario nel processo del calcioscommesse. A Il Corriere dello Sport, l’ex bomber della Lazio ha raccontato: “Io ero il volto dell’inchiesta. Duemilaundici, non c’era niente. Non c’erano Mondiali, né Europei. Un nome abbastanza noto in Italia e nel mondo che non fosse tesserato, il mio. C’erano tutte le condizioni per trasformarmi da mente, finanziatore e scommettitore nella faccia da mostrare al pubblico. Carne da macello”

GRAZIA – “È un giorno di grande felicità, ma anche di tristezza e sconforto perché mi riporta indietro di dieci anni. Ho rinunciato alla prescrizione, per me o era bianco o era nero. Sono l’unico uscito bianco da tutti i processi. Un giorno che non dimentico è quello dell’arresto: una valanga improvvisa. Impronte e foto segnaletiche, 150 fogli letti in poche ore, giornalisti che chiamavano e feci la dichiarazione: “Abbiate pietà”. Ma era solo per dire che non stavo capendo nulla”.

INTERCETTAZIONI – “Su 70mila intercettazioni non ce n’è una che mi riguardi. Se ero il boss, come facevo a truccare le gare? Due anni fa ho rischiato di morire, sputavo sangue. Sono andato al Sant’Orsola e durante i controlli il mio cuore non ha retto. Mi hanno salvato la vita. Troppo stress accumulato, e questi 10 anni nessuno me li darà indietro. Ci sono stati anche brutti pensieri ma ora vorrei allenare, rimettermi in gioco. Sono ancora ferito, ma sono un leone pronto a qualsiasi sfida”.

