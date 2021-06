CdS | Lazio-Sarri, è il momento della decisione: ecco il colpo a porta vuota. Attenzione però al piano B…

L’addio di Inzaghi da duro colpo potrebbe trasformarsi in un attimo in una grande occasione di crescita per la Lazio. Negli ultimi oggi, in casa biancoceleste, si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardanti un arrivo di Maurizio Sarri con il presidente Lotito che ragiona mentre prova a valutare ancora piste alternative. Infatti, Sarri oltre ad un discorso economico di ingaggio porterebbe con sè la difesa a quattro e la presenza di un trequartista (che potrebbe essere Luis Alberto) e anche un bisogno implicito di crescita continua della squadra con il Lotito che forse sarebbe costretto a mettere parzialmente in secondo piano l’aspetto economico con il tutto che apre ancora margini di riflessioni al numero uno biancocelesti. Le alternative più calde, comunque, diminuiscono con il passare delle ore: Mihajlovic dopo giorno di attesa è pronto a rimanere a Bologna, idem per Italiano con lo Spezia. Il tempo delle decisioni sta per arrivare, mentre sullo sfondo rimane il nome di Andrea Pirlo che basa la sua idea sulla costruzione a tre e sul quale ci sarebbe già il Sassuolo. Lo riporta IlCorrieredelloSport.it

