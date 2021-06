CorSera | Il piano di Sarri: i big restano, qualche acquisto e nuovo modulo

La Lazio attende l’ultimo sì da Sarri. Le sorprese sono sempre possibili, Lotito e Tare ne hanno ricevute una sgradita giovedì scorso quando Inzaghi ha comunicato loro che sarebbe andato all’Inter, ma l’ottimismo continua a prevalere: il club biancoceleste confida di avere la firma dell’allenatore toscano entro 48 ore. Sono comunque mille le voci che accompagnano la scelta del tecnico e i possibili intoppi, nelle ultime ore ci si è messo di mezzo pure l’Everton: vista l’improvvisa partenza di Ancelotti con destinazione Real, la società di Liverpool avrebbe pensato anche a Sarri per sostituirlo. Pare però che lui preferisca l’Italia.

Lunedì Tare ha avuto un lungo e produttivo confronto con Sarri, andato avanti fino a notte nell’abitazione del tecnico in Toscana. Si è parlato di contratto (l’accordo dovrebbe essere triennale, l’ingaggio pari a tre milioni netti a stagione più bonus) ma soprattutto sono stati stabiliti alcuni principi base che riguardano la costruzione della squadra. Il d.s. e il potenziale nuovo allenatore hanno convenuto su una serie di questioni, che possono essere racchiuse in tre punti.

I CAMPIONI RESTANO

Sarri ha chiesto garanzie sulla conferma dei calciatori più importanti: Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile su tutti, ma anche Acerbi e Correa. Ha ottenuto risposte rassicuranti: la Lazio non ha intenzione di cedere i suoi campioni, lo farebbe solo di fronte a un’offerta irrinunciabile che però è da escludere in un mercato povero come questo (Lotito non si è accontentato delle proposte che gli sono arrivate nemmeno in tempi di ricchezza diffusa).

LA SVOLTA TATTICA

Rispetto a Inzaghi, Sarri rivoluzionerà l’impostazione della squadra. Cominciando dalla base: basta difesa a tre, avanti con quella a quattro. Questo è l’unico punto fermo di Maurizio, il resto verrà deciso quando il tecnico comincerà a lavorare sul campo e a confrontarsi con i calciatori, conoscendoli meglio. In partenza è probabile che punti sul 4-3- 1-2, con Luis Alberto alle spalle delle punte, ma lo intriga provare lo spagnolo davanti alla difesa, nel ruolo di regista. Più difficile la variante che prevede il 4-3-3, perché di esterni d’attacco in organico non ce ne sono: proverà comunque a dirottare sulla fascia Correa e inventare Lazzari come nuovo Callejon, senza troppa fiducia.

I RINFORZI

Sarri si vanta di non chiedere acquisti mirati ai propri dirigenti. Non fa nomi, insomma. Ma certamente darà indicazioni sulla tipologia dei giocatori che ritiene necessari. Di sicuro servirà almeno una mezzala, se non due, così come ci sarà bisogno di qualche esterno difensivo (è avviata la trattativa per lo svincolato Hysaj). La conferma di Luiz Felipe, che a breve prolungherà il contratto in scadenza nel 2022, è ritenuta fondamentale; ora si aspetta l’accordo con Marusic.

