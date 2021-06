Dionisi, Schira: “Domani possibile divorzio con l’Empoli per sposare il progetto Sampdoria”

Dopo essere circolate alcune voci riguardo un possibile interesse della Lazio per Dionisi, allenatore dell’Empoli promosso in Serie A, secondo quanto riportato da Nicolò Schira domani potrebbe arrivare la fine della sua avventura con la squadra toscana, ma non per sposare la causa biancoceleste bensì quella blucerchiata. Ferrero, infatti, lo vuole come successore di Ranieri al comando della sua Sampdoria. Sul tavolo un biennale con opzione per il terzo anno.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: