Euro2020, a Coverciano giornata di “scatti ufficiali” per gli Azzurri – FOTO

Come riportato dal sito della Figc, la mattinata di oggi è stata dedicata alle foto ufficiali per gli Azzurri: i 26 giocatori comunicati ieri sera che parteciperanno ufficialmente a Uefa Euro 2020 . Oltre a Matteo Pessina, che rimarrà comunque aggregato al gruppo, insieme al presidente federale Gabriele Gravina e al Ct Roberto Mancini, gli azzurri sono stati ‘immortalati’ dalle fotocamere per le immagini ufficiali con la tenuta da gioco Puma e con la divisa Armani. Cornice del set, il campo principale, il ‘Vittorio Pozzo’, del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Durante la mattinata il gruppo azzurro è stato anche protagonista dell’Uefa Media day: all’interno del Media Centre di Coverciano, i giocatori della Nazionale e il Ct sono stati ripresi dalle telecamere della massima organizzazione calcistica europea per alcuni contenuti web e social.

