Europei, Immobile e Acerbi convocati in azzurro: ecco quanti biancocelesti hanno partecipato nella storia

A tre anni di distanza dalla mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018, L’italia torna protagonista ed è pronta a scendere in campo negli Europei che prenderanno il via il prossimo 11 giugno. Nella giornata di ieri il ct azzurro Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati nella quale figurano anche due laziali come Ciro Immobile e Francesco Acerbi. Come riportato dal profilo Twitter di LazioPage, grazie alla loro presenza sono ben 31 i calciatori biancocelesti che nella storia hanno preso parte alla competizione e di questi ben 15 hanno fatto parte della nazionale italiana. Di seguito l’elenco completo:

2020

Acerbi, Immobile

2016

Marchetti, Parolo, Candreva, Berisha

2012

Klose

2008

Rozenhal, Rau, Behrami

2004

Peruzzi, Favalli, Oddo, Fiore, Corradi, Stam, Couto

2000

Negro, Nesta, Couto, Conceicao, Mihajlovic, Stankovic, Nedved

1996

Nesta, Di Matteo, Fuser, Casiraghi, Winter, Boksic

1992

Doll, Riedle

1984

Laudrup

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: