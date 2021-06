GdS | La lista di Sarri: da Hysaj a Ilicic, ecco i cinque nomi per il sì

La trattativa tra Maurizio Sarri e la Lazio va avanti, ma gli ultimi metri sono sempre quelli più difficili da percorrere. Entrambi iniziano a vedere lo striscione del traguardo che potrebbero tagliare insieme nelle prossime ore o domani, quando l’ex Juventus incontrerà Lotito.

IL NODO ECONOMICO

I due binari paralleli riguardano l’ingaggio da riconoscere a Sarri e il progetto tecnico da porre in essere. Per l’aspetto economico c’è distanza ma la Lazio prova a colmare la richiesta del tecnico di 4 milioni. I biancocelesti offrono 3 milioni di parte fissa per arrivare a 4 con eventuali bonus che gli avvocati delle due parti stanno discutendo. Da parte della Lazio c’è bisogno ancora di un piccolo sforzo per strappare il sì finale del tecnico.

LE RICHIESTE

L’incontro Tare-Sarri è servito proprio per parlare di aspetto tecnico e per pianificare La rosa del futuro. La Lazio di Sarri, se veramente ci sarà, dovrà cambiare i suoi connotati da quella inzaghiana. Serve ringiovanimento, ma bilanciato sul nuovo modulo che adotterà Sarri. Si passerà così dopo cinque anni al 4-3-3 o al 4-3-1-2, e per fare ciò serviranno almeno 5 acquisti: un paio di terzini e poi ancora un centrocampista interno, un attaccante esterno che possa fare anche il trequartista e una punta centrale.

GLI OBIETTIVI

Si parla come nomi di Hysaj e Lykogiannis come terzini. L’albanese si svincola dal Napoli e sarebbe un’ipotesi fattibile e sarebbe felice di tornare a lavorare con Sarri. Per Lykogiannis c’è da trattare con il Cagliari, ma è stato già avviato un discorso con il club. Di casa Cagliari interessa anche Nandez, che potrebbe fare l’interno di centrocampo. Farebbe parte del terzetto con Milinkovic e Luis Alberto. Perché Sarri vorrebbe arretrare il Mago e farne il fulcro del gioco. Davanti ai lati di Immobile servono un paio di giocatori (se Correa sarà venduto). Uno potrebbe essere il colombiano Borrè che si svincola dal River Plate, l’altro lo sloveno Ilicic in uscita dall’Atalanta.

La Gazzetta dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: